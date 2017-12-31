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وزير الدفاع السوداني: الدفاع عن المقدسات والحرمين واجب على كل مسلم

وزير الدفاع السوداني: الدفاع عن المقدسات والحرمين واجب على كل مسلم
الخرطوم(صدى):

أعلن الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، موقف بلاده الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، مشيرا أن الدفاع عن المقدسات والحرمين الشريفين واجب وفرض عين على كل مسلم.

وزار الفريق الطيار محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع في المملكة، الخرطوم أمس السبت، للتباحث مع وزير الدفاع السوداني حول عدد من القضايا الراهنة بالمنطقة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يكثر محبينك ياااا السعودية العظمى .. ويرد كيد اعدائك في نحورهم ..

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