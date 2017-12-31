بعد استنكار ” آل شيخ ” من استطلاع مسيء للهلال.. حساب ” القنوات الرياضية ” يعتذر

طلال الغامدي(صدى):

استنكر رئيس هيئة الرياضة تركي آل شيخ، اليوم الأحد، قيام حساب القنوات الرياضة السعودية على ” تويتر ” بوضع استطلاع رأي حول أكثر اللحظات جنونًا في الكرة السعودية في عام 2017، والذي تضمن إصابة لاعب الهلال كارلوس إدواردو بالرباط الصليبي.

ونشر ” آل شيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” استطلاع رأي صفحة ” القنوات الرياضية السعودية ” ، معبرًا عن استنكاره، وفي استجابة سريعة للصفحة قامت بحذف الاستطلاع.

وغرد حساب ” القنوات الرياضية السعودية ” قائلًا: ” تعتذر القناة الرياضية عما ورد في الغريدة السابقة، وسيتم إحالة المتسبب فيها إلى التحقيق “.

يُذكر أن لاعب الهلال أصيب بالرباط الصليبي قبل لقاء الفريق في نهائي دوري أبطال أسيا، مما جعل تلك الإصابة من أسوأ الأمور التي مر بها اللاعب والفربق، خلال عام 2017.