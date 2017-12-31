148 مريض يرفضون مغادرة مستشفى بجدة.. والإدارة تستعين بالجهات الأمنية

نايف السالم(صدى):

استعانت إدارة مستشفى فهد بمحافظة جدة، بالجهات الأمنية لمساعدتها في خروج 148 مريض منوم بالمستشفى يمتنعوا عن الخروج دون سبب صحي حقيقي لبقائهم، منذ فترة تراوحت بين أسبوع إلى أشهر.

وأكدت المستشفى أنه تم اعتماد تقارير خروج المرضى الـ148 من قبل الأطباء المعالجين، نظرًا لاستكمال الرعاية الصحية المقدمة لهم وتماثلهم للشفاء، إلا انهم ميتنعوا عن الخروج.

وأوضحت أن المرضى يمثلون مقيمين من 12 جنسية و98 مجهولي هوية، مشيره إلى أن رفضهم الخروج يمثل أزمة للمستشفى حيث يعملوا على شغل مكان في المستشفى وتعطيل الخدمات الطبية إلى المرضى الآخرين المحتاجين وشغل الأطقم الطبية بالمستشفى.

كما أشار مصدر مسئول بالمستفى أنه تم إبلاغ شرطة الشرفية عن أوضاعهم والتأكد من عدم وجود أى قيود أمنية عليهم للتنسيق مع إدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات وإخلائهم.