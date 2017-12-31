148 مريض يرفضون مغادرة مستشفى بجدة.. والإدارة تستعين بالجهات الأمنية
استعانت إدارة مستشفى فهد بمحافظة جدة، بالجهات الأمنية لمساعدتها في خروج 148 مريض منوم بالمستشفى يمتنعوا عن الخروج دون سبب صحي حقيقي لبقائهم، منذ فترة تراوحت بين أسبوع إلى أشهر.
وأكدت المستشفى أنه تم اعتماد تقارير خروج المرضى الـ148 من قبل الأطباء المعالجين، نظرًا لاستكمال الرعاية الصحية المقدمة لهم وتماثلهم للشفاء، إلا انهم ميتنعوا عن الخروج.
وأوضحت أن المرضى يمثلون مقيمين من 12 جنسية و98 مجهولي هوية، مشيره إلى أن رفضهم الخروج يمثل أزمة للمستشفى حيث يعملوا على شغل مكان في المستشفى وتعطيل الخدمات الطبية إلى المرضى الآخرين المحتاجين وشغل الأطقم الطبية بالمستشفى.
كما أشار مصدر مسئول بالمستفى أنه تم إبلاغ شرطة الشرفية عن أوضاعهم والتأكد من عدم وجود أى قيود أمنية عليهم للتنسيق مع إدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات وإخلائهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24735 ] نشر منذ 50 دقيقة
عجبهم الوضع
فاالمستشفى وفالسجن
أكل وشرب ببلاش
لافواتير كهرباء ولا فواتير مويه
ولاشغله ولامشغله
تكوة بلوت وجلسة شاهي
ونوم تحت المكيف
تحس أنك شخص مهم فاالحياة😂😂😂😂
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه