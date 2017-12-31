” العامة للحبوب ” توجه بعدم تجاوز سعر كيس الشعير الـ 42 ريال مطلع يناير

نايف السالم(صدى):

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، تعميماً لجميع عملاء الشعير، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سعر بيع الشعير من كافة المحطات.

وقالت المؤسسة، إن سعر بيع كيس الشعير زنة 50 كجم، في جميع نقاط البيع بالمملكة، لن يتجاوز الـ42 ريال شاملاً القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن الضريبة تضاف على السعر الموضوع على كيس الشعير والبالغ 40 ريال، موجهة جميع المشغلين والموزعين إبراز هذا التعميم لجميع المستهلكين.

وأشارت في تعميمها، إلى أن جميع الفواتير التي تصدر بتاريخ 1 يناير، وما بعده تخضع للضريبة بغض النظر عن تاريخ التسديد والإيصال البنكي، ويجب على العميل تسديد قيمة الضريبة قبل إصدار الفتورة واستلام البضاعة.

وتابعت أن الجهات المسؤولة لتلقي شكاوى العملاء، هي وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل.