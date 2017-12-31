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جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن وظيفة شاغرة بإدارة الاستثمار

جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن وظيفة شاغرة بإدارة الاستثمار
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة الاستثمار بوكالة جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي، وظيفة شاغرة بمسمى ” عامل ” على بند الأجور فئة (أ) رقمها 244.

وقررت الإدارة إشغالها بمواطن سعودي، وذلك من خلال مسابقة وظيفية تقام ذلك وفقًا للشروط التالية:
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2-أن يكون حسن السيرة والسلوك
3-أن يكون لائقًا طبيًا
4-أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى

و يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1439/4/13هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1439/4/17هـ، بمقر إدارة الاستثمار- بمبنى الوقف العلمي- مدخل منظومة الأعمال سابقًا.


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