جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن وظيفة شاغرة بإدارة الاستثمار

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة الاستثمار بوكالة جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي، وظيفة شاغرة بمسمى ” عامل ” على بند الأجور فئة (أ) رقمها 244.

وقررت الإدارة إشغالها بمواطن سعودي، وذلك من خلال مسابقة وظيفية تقام ذلك وفقًا للشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2-أن يكون حسن السيرة والسلوك

3-أن يكون لائقًا طبيًا

4-أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى

و يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1439/4/13هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1439/4/17هـ، بمقر إدارة الاستثمار- بمبنى الوقف العلمي- مدخل منظومة الأعمال سابقًا.