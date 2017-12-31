بالصور.. شلالات نياجرا مبهرة بعد تجمد مياها

واشنطن(صدى):

انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، تبين تجمد المياه بشلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعدما هبطت درجة الحرارة في القطب الشمالي إلى 67 تحت الصفر.

وتوجَه عشاق الطبيعة إلى الشلالات، والتقطوا الصور لمياها المتجمدة، متناسين برودة الطقس الشديدة بسبب الرياح.

وتقع شلالات نياجرا على نهر نياجرا، بين مدينة نياجرا في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياجرا في مقاطعة أونتاريو الكندية، يبلغ أعلى ارتفاع للشلالات في الجانب الأمريكى 56 متراً، وفي الجانب الكندي 54 مترًا.