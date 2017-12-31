أبرز المبدعين بالمملكة لعام2017

علي القحطاني(صدى):

شهد عام 2017 حصاد لمناذج مشرفة من أبناء الوطن، فرضوا أنفسهم على الساحات العربية والعالمية بما قدموا من اكتشافات واختراعات في شتى المجالات منها العلمية والرياضية والتقنية والثقافية.

إليك قائمة بأبرز ما حققه المواطنون من إنجازات خلال عام 2017:

1-الدكتورة هديل أيوب: فازت بثلاثة جوائز عالمية لابتكارها قفازا يقرأ ويترجم لغة الإشارة لجميع اللغات .

2-المعلمة نورة بنت صالح الذويخ: حصلت على جائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التربوية في مجال التعليم العام على مستوى الوطن العربي،لإبداعها الدائم تربويا مما جعلها واجهة مشرفة للمعلمات السعوديات.

3- الدكتورة رشا بنت فهد البواردي: كرمت بين 18 شخصا في مختلف دول العالم، بإعتبارها أول مواطنة تتخرج من جامعة هارفارد الطبية بأمريكا وكأول طبيبة وباحثة.

4-الدكتور طارق أمين: يعد أحد رواد جراحة الأورام بالمملكة واستمر عطائه مايقرب من 40 عام، وحصل على جائزة تكريم للإبداع العلمي والتكنولوجي في دروتها السابعة والتي احتضنتها دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وهو أول طبيب سعودي يحصل على الجائزة التي تمنح لذو الإنجازات .

5-الدكتور زياد الشمري: حصل على المرتبة 76 ضمن أفضل 100 خبير في مجال السياسة، وتم أختياره للتدرب في المونغرس الأمريكي وهو أول مواطن يتدرب في الكونغرس.

6-اللاعب محمد السويق: فاز لاعب المنتخب السعودي محمد السويق بالميدالية الذهبية أثناء منافسات بطولة العالم للناشئين في شرم الشيخ بمصر .

7-فاطمة بنت عبد المنعم الشيخ:أطلقت وكالة ناسا أسمها على أحد الكويكبات تقديرا لجهودها في بحثها الذي حصل على المركز الثاني في مجال علم النبات.

8-الدكتور زياد الحربي: حصل الطبيب السعودي على ترقية إلى منصب رئيس الأطباء الاستشاريين بقسم الجراحة في مستشفي آخت بألمانيا.

9-ريم العطاس: فازت ريم العطاس بعدة جوائز في الولايات المتحدة، نظرا لابتكارها خوذة إلكترونية للدراجات مزودة بنظام تحديد المواقع والتتبع العالمي “جي بي إس ” وحصلت على جائزة أخرى قدرها 10 آلاف دولار وجائزة المبتكر للقضاة بقيمة ألفي دولار.

10-الطالبة عروب بنت بدر المدرع حصلت على المركز الثاني عالميا في مسابقة يوسي ماس التي أقيمت في ماليزيا .