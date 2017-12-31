9700 ريال غرامات على المحلات المخالفة في القديح

عادل الحربي(صدى):

فرضت بلدية القطيف غرامات قدرها 9700 ريال، على المحلات المخالفة في بلدة القديح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة لإتلاف 120كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ورصدت الفرق التفتيشية التابعة للبلدية، 33مخالفة، مع إنذار 54محلا مخالفا، ضمن جولات متابعة أعمال الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات؛ لرفع كفاءة الأداء وتقديم أفضل الخدمات في مدينة القديح.

وجاءت هذه الجولات لتوعية جميع المسئولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من اللائحة البلدية.