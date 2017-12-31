رفع 1534 سيارة وهيكل تالف خلال الربع الأول من العام بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن رفع أكثر من 1500 سيارة خربة وهياكل تالفة موزعة على نطاق البلديات الفرعية، في الربع الأول من العام الهجري الحالي.

وأوضحت أن أعداد السيارات التالفة والهياكل التي تم رفعها بلغت 1534 سيارة وهيكا، مشيرة إلى أن عملية رفع الهياكل تتم من خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن من كل بلدية فرعية؛ وذلك بعد إعطاء مهلة تحذير لمالكي المركبات لرفعها خلال 15 يوماً من تاريخ التحذير والحصر.

وقال مدير عام الإدارة العامة للنظافة، المهندس ماهر بن عبد الله الحازمي، إن السيارة والهياكل التي تم رفعها توزعت على البلديات الفرعية كان منها 224 ببلدية البيداء، 34 ببلدية العوالي 155 بلدية أحد، 125 بلدية قباء، 188 بلدية العيون، 34 بلدية العاقول.