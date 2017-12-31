أسرة تقيم حفل خطوبة لطفل لم يتعدى الـ 12 عاما
أقامت أسرة مصرية حفل خطوبة لطفل صغير لم يتعدى الـ 12 عاما ، داخل منزل خطيبته بمحافظة الفيوم المصرية ، والتي تكبره بـ 4 سنوات .
وعقب أن أثار حفل الخطوبة ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي لصغر سن العريس ، صرح أقارب العروسين في تصريحات لصحف محلية ، أن العريس غير مسجل في القيد المدني، وإن العروس تبلغ من العمر 16 عاما، ولم تبلغ بعد السن القانوني للزواج.
وأكد أقارب العروسين أن الزواج جاء بناء على رغبة من والد العريس، لكونه الذكر الوحيد من أولاده.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24735 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه هههههههههه
خلهم يتعلمون فبعضهم
مشاكل الحياة كثيرة
وتحتاج لتعليم من الصغر😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40853 ] نشر منذ 1 ساعة
باالرفاء والبنين ,,
,, دعوا الناس تتهنى ,, دعوا الخلق للخالق ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6653 ] نشر منذ 1 ساعة
استعجلتو☺موفقين😁
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
همس~[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 49 دقيقة
😳😳
وش هالعريس الطفل ،
مسكينه هالعروسه تورطت بهالخطوبه ~
صداوي[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 48 دقيقة
زبط الطريق بس 😂😂
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 44 دقيقة
الطريق له بيتمتع تبي واحد نشيط
طالع بالدبل[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 28 دقيقة
مايصلح الزواج في هذا السن. …هو صغير مسكين وهي ماشاء الله واضح أنها كبيرة أكثر من 4 سنوات. ..الفرق بينهم أقل شي 15 سنه. ..يعني مايقدرها 😣😣😣😣
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15796 ] نشر منذ 16 دقيقة
يا قلبي 😅