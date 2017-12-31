أسرة تقيم حفل خطوبة لطفل لم يتعدى الـ 12 عاما

القاهرة(صدى):

أقامت أسرة مصرية حفل خطوبة لطفل صغير لم يتعدى الـ 12 عاما ، داخل منزل خطيبته بمحافظة الفيوم المصرية ، والتي تكبره بـ 4 سنوات .

وعقب أن أثار حفل الخطوبة ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي لصغر سن العريس ، صرح أقارب العروسين في تصريحات لصحف محلية ، أن العريس غير مسجل في القيد المدني، وإن العروس تبلغ من العمر 16 عاما، ولم تبلغ بعد السن القانوني للزواج.

وأكد أقارب العروسين أن الزواج جاء بناء على رغبة من والد العريس، لكونه الذكر الوحيد من أولاده.