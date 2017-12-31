تهوية ملعب ” الجوهرة المشعة ” بـ 250 مروحة

ماجد محمد(صدى):

تقوم إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” بتطوير المعلب ومعالجة قصوره، مستغلة توقف منافسات دوري المحترفين السعودي، باستقدام 250 مروحة تهوية للمساهمة في إنهاء مشكلة التهوية التي تذمر منها الجماهير منذ افتتاح الملعب بعام 2014.

وتكثف إدارة النادي جهودها في تطوير الملعب، على أن يكون جاهزًا لمباراة الأهلي والباطن في الثاني عشر من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

وجاء ذلك على إثر توجية تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ببدء تركيب أجهزة لتهوية ملعب الجوهرة المشعة، في أكتوبر الماضي.