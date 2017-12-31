صورة 2017.. اعتقال وحشي لطفل فلسطيني وسط 23 إسرائيليا

القدس المحتلة(صدى):

حصلت صورة لشاب فلسطيني أثناء اعتقاله من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة وحشية، على لقب صورة عام 2017 من قبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الصورة قوات الاحتلال وهي تعتقل الطفل الفلسطيني ” فوزي الجنيدي ” ، لا يتجاوز عمره الـ17 عامًا بطريقة وحشية وهمجية، واضعين عصابة على عينيه ومكبلين يديه إلى الخلف وهو ورافع رأسه لأعلى يحاط به أكثر من 20 جندي إسرائيلي مدججين بالسلاح.

ووصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بالـ ” الاعتقال الوحشي ” من قبل الاحتلال، معبره عن معاناة الشعب الفلسطيني وذل وإهانة قوات الاحتلال لهم.

يُذكر أن فوزي الجنيدي من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقع وسط سلة من الجنود الإسائيليين أثناء شرائه بعض المنتجات من إحدى المحال التجارية، لينهالوا عليه بالاعتداء والضرب والدهس بالأقدام وسط سيل من أبشع الألفاظ.

وتنعقد محاكمته في سجن عوفر غرب رام الله، لأنه طفل فلسطيني شارك في الاحتجاجات ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ دفاعًا عن وطنه.