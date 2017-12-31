تيريزا ماي تتعهد بخروج ناجح من الاتحاد الأوروبي.. ومجتمع أقوي في 2018

لندن(صدى):

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ، في رسالة لها اليوم الأحد، بمناسبة العام الجديد، مفتخرة ببلادها، بأن خروجها سيكون ” ناجح ” من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة بالاستمرار في إحراز التقدم، وتحقيق مجتمع متماسك.

وأشارت ماي إلى أن عام 2017 كان ” عام تقدم ” بالنسبة لبريطانيا، حيث بدأت في مارس الماضي عامين من المفاوضات الرسمية للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت ماي، بغض النظر عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ضده، في استفتاء يونيو عام 2016، فإن ” كل ما تريده الغالبية هو مجرد أن تحقق الحكومة خروجا جيدا من الاتحاد الاوروبي، وهذا بالضبط ما نقوم به “.

وأضافت: ” أعتقد أنه من الممكن أن يكون 2018 عاما من الثقة والفخر المتجددين في بلادنا… عاما نواصل فيها إحراز تقدم جيد تجاه اتفاق ناجح للخروج من الاتحاد الأوروبي، واقتصاد يناسب المستقبل، ومجتمع أقوى وأكثر إنصافا للجميع “.