” مؤسسة الحبوب ” و ” جامعة الإمام ” توقعان اتفاقية لمسح الفقد والهدر في الغذاء

سعيد العجل(صدى):

وقع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومعالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عقدا لتنفيذ دراسة مسحية حول قياس الفقد والهدر في الغذاء والحد منهما في المملكة العربية السعودية.

وبين محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن هذه الدراسة تهدف إلى القيام بمسح شامل للفقد والهدر في الأغذية في كامل سلسلة الإمداد الغذائي، من أجل تقدير حجم الفقد والهدر من الغداء في المملكة العربية السعودية بطرق علمية حسب المعايير الدولية، ومن ثم قياس الخسائر الاقتصادية الناجمة.

كما تسعى الدراسة إلى اقتراح سياسات وخطط استراتيجية للحد من الفقد والهدر في الغذاء في المملكة العربية السعودية مبنية على الأدلة وباستخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي وذلك من خلال تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسببة فيهم.

وبين أن الدراسة ستزود المؤسسة بمؤشر الأداء الخاص بالفقد والهدر ، وهي إحدى المستهدفات في برنامجها الوطني للحد من الهدر في الغذاء والذي يعتبر أحد مبادرات المؤسسةفي برنامج التحول الوطني 2020 سعياً نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من جانبه أوضح أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة المساعد رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة، الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف أن من أهم ما يميز هذه الدراسة اتباع منهجية علمية فريدة هي «منهجية الأثر» والتي تم بناءها من قبل أساتذة الجامعة، والتي تتبع منهجاً شمولياً لدراسة الظاهرة على مستويين الكلي والجزئي بحيث تغوص عمودياً في الأبعاد الاقتصادية، الإدارية السلوكية، والقانونية كلٌ على حدة، كما تتناول هذه الأبعاد أيضاً بقراءة أفقية من خلال ربط المؤشرات القياسية والتحليل والتطوير ببعضها البعض لصياغة رؤية متكاملة تبرز المتجانسات والفروقات القطاعية للوصول إلى مبادرات تطويرية ناجحة وقابلة للتطبيق ، كما أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع أراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة.

ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليين من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء بالإضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه واهتمامه اللامحدود لكل ما يخدم الوطن ويعزز من قدرات المجتمع .