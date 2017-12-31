ارتفاع مؤشرات ” تاسي ” بدعم من البنوك.. وتراجع 4 قطاعات

علي القحطاني(صدى):

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي – تاسي، في تعاملات اليوم الأحد، بدعم من صعود البنوك والمواد الأساسية.

كما صعد مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة 0.03%، في هذه اللحظات مضيفاً 1.01 نقطة لرصيده، ليصل إلى مستوى 3,190.30 نقطة، فضلا عن ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.5رابحاً 34.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,265.04 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في هذه اللحظات 856.53 مليون ريال، بالتداول على 45.16 مليون سهم، تمت بتنفيذ 22.57 ألف صفقة.

وارتفعت مؤشرات 16 قطاعاً، تصدرها ” البنوك ” بنسبة 0.9%، و”الخدمات الاستهلاكية” بنحو 0.8%، كما ارتفع ” المواد الأساسية ” بـ0.5%.

واقتصرت التراجعات على أربعة قطاعات وهي: ” تجزئة الأغذية ” ، و ” صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ” بنسبة 0.4% لكل منهما.