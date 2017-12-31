طفل رضيع كاد يفقد أصبعيه بسبب شعر والدته
تمكن فريق من خمسة أطباء بإحدى المستشفيات الأمريكية من انقاذ إصبعين من قدم طفل صغير ، وعدم بترهما ، عقب أن عٌقد شعر والدته بهما .
ونقلت والدة الرضيع جاكوب فريك، البالغ من العمر 10 اشهر إلى المشفى، بعدما تحول إصبعاه إلى اللون الأزرق، حيث تظهر الصورة المنشورة كيف أن إصبعيه ظهرا كأنهما مصابان بجروح عميقة .
وأصدرت الأم تحذريًا للآخرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” بعد محنتها المرعبة مع صغيرها، وقالت إنه بعد إطعامها طفلها وتغيير حفاظته، لاحظ زوجها شئيًا غريبًا في قدمه حين إلباسه الجوارب، فرأى أن إصبعيه الصغيرين معقودان بشعر والدته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40853 ] نشر منذ 1 ساعة
ماالفائده من الخبر ؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24735 ] نشر منذ 12 دقيقة
زين أنتبهو له
ولا كان أنقصت أصابعه
لازم تنتبهون ياأمهات لمثل هالأمور
الشعر لف على الأصبع وغاص فاللحم وعظمه طري
وطفل مسكين مايقدر يتكلم ويقول وش فيه
فأنتبهوا.
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 10 دقائق
لازم الامهات ينتبهون لاطفالهم