طفل رضيع كاد يفقد أصبعيه بسبب شعر والدته

واشنطن(صدى):

تمكن فريق من خمسة أطباء بإحدى المستشفيات الأمريكية من انقاذ إصبعين من قدم طفل صغير ، وعدم بترهما ، عقب أن عٌقد شعر والدته بهما .

ونقلت والدة الرضيع جاكوب فريك، البالغ من العمر 10 اشهر إلى المشفى، بعدما تحول إصبعاه إلى اللون الأزرق، حيث تظهر الصورة المنشورة كيف أن إصبعيه ظهرا كأنهما مصابان بجروح عميقة .

وأصدرت الأم تحذريًا للآخرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” بعد محنتها المرعبة مع صغيرها، وقالت إنه بعد إطعامها طفلها وتغيير حفاظته، لاحظ زوجها شئيًا غريبًا في قدمه حين إلباسه الجوارب، فرأى أن إصبعيه الصغيرين معقودان بشعر والدته.