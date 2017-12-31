بالتنسيق مع الداخلية .. الكويت تسهل دخول الجماهير العراقية للملاعب

نواف السالم(صدى):

طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم، من الاتحاد الكويتي التنسيق لتسهيل عملية دخول الجماهير العراقية إلى الملاعب.

وأعلن المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة الكويتي، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أبلغ رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود، بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية لتنظيم وتسهيل دخول الجماهير العراقية للملاعب.

وأضاف : ” الاتحاد الكويتي طالب نظيره العراقي بالتواصل مع الداخلية العراقية لرفع الأسماء وترتيب دخول الجماهير “.