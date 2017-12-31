خلال 2017.. كرة القدم تودع 37 لاعبا دوليا منهم ثلاث عرب

طلال الغامدي(صدى):

أخذ عام 2017 قبل توديعه لنا، معه العديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة، والتي تركت لنا آثار لا تمحى، خاصة في كرة القدم، مقررًا عدم الرحيل بمفرده، حيث شهد العام رحيل 37 لاعبًا دوليًا ، من بينهم ثلاث لاعبين عرب.

وبداية من اللاعبين العرب الذي ارتبطت بهم الشعوب، واجتمعت على قدراتهم ومهراتهم الخاصة، رحل الدولي المغربي السابق عبد المجيد الظلمي ، في 27 يوليو من العام الجاري.

ويأخذ معه في رحيله تاركين الجميع في حالة حزن شديد، الدولي العراقي السابق كاظم وعل، الذي توفي في الـ19 من سبتمبر الماضي.

ويختتم قائمة رحيل اللاعبين العرب، الدولي الكويتي السابق عبد الله العصفور، الذي توفي في 31 أكتوبر.

أما عن أبرز اللاعبين الأجانب الذين رحلوا عن العالم قبل نهاية العام الجاري، الفرنسي الراحل ريموند كوبا الوحيد بين الراحلين الذي كان ضمن قائمة بيليه لأفضل 125 لاعبا على قيد الحياة.

ومعه الدولي الغابوني مويسي برو أبانغا سقط في 26أبريل، أثناء حصة تدريبية مع فريقه المحلي ليبرفيل.

ومن بين الذين رحلوا أيضًا الدولي العاجي شيخ إسماعيل تيوتي، توفى في العاصمة الصينية أثناء المران مع فريقه بكين إنتربرايزس عن عمر 31 عاما.

و السلوفاكي من أصل برازيلي ديوناتان تيكسيرا توفي في 5 نوفمبر 2017 بعمر الـ25 وهو لاعب في الدوري المولدوفي، ونعاه ستوك سيتي الإنجليزي ناديه السابق.

كما نال الموت من مهاجم الزمالك السابق الإيفواري أوجين كوفي كوامي رحل عن عمر 29 سنة.

و الدولي الفرنسي ستيفان بايل، قضى في الذكرى الثانية والخمسين لميلاده، مولود في 27 يونيو1965 ورحل في 27 يونيو 2017.

واختتم قائمة الموتى لهذا العام، الإيطالي أوزفالدو فاتوري آخر الدوليين الراحلين في 27 ديسمبر عام 2017.