” العيسى ” ووكيله يشكران تعليم بيشة على تميز الإدارة
تلقى مدير تعليم بيشة أ.نايف الهاجري (رئيس جمعية الكشافة العربية) شكر وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى نظير المشاركة المتميزة للإدارة و التي مثلها رئيس النشاط الكشفي القائد أ.عامر المطوع في اللقاء الكشفي العالمي 15 الذي أقيم في جمهورية آيسلندا.
كما تلقى الهاجري وقسم نشاط الطلاب شكر و تقدير وكيل الوزارة للتعليم د.نياف الجابري على استضافة الإدارة بطولة ألعاب القوى المدرسية السابعة عشرة خلال الفترة 23_27 /2 / 1439هـ .
و أثنى الجابري على جهود اللجان المنظمة ودورها المتميز في نجاح البطولة.
ابوطلال[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 39 دقيقة
يستاهل الاستاذ نايف ونعم الرجل رجل اداري وتربوي ناجح والاهم انه صاحب خلق ماشاء الله .