” العيسى ” ووكيله يشكران تعليم بيشة على تميز الإدارة

سياف المنبهي(صدى):

تلقى مدير تعليم بيشة أ.نايف الهاجري (رئيس جمعية الكشافة العربية) شكر وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى نظير المشاركة المتميزة للإدارة و التي مثلها رئيس النشاط الكشفي القائد أ.عامر المطوع في اللقاء الكشفي العالمي 15 الذي أقيم في جمهورية آيسلندا.

كما تلقى الهاجري وقسم نشاط الطلاب شكر و تقدير وكيل الوزارة للتعليم د.نياف الجابري على استضافة الإدارة بطولة ألعاب القوى المدرسية السابعة عشرة خلال الفترة 23_27 /2 / 1439هـ .

و أثنى الجابري على جهود اللجان المنظمة ودورها المتميز في نجاح البطولة.