” السلمي ” يضع 3 سيناريوهات متوقعة لتعامل النظام الإيراني مع ثورة الشعب

طهران(صدى):

وضع الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، اليوم الأحد، 3 سيناريوهات متوقعة للأزمة الإيرانية الحالية.

وقال ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” السيناريوهات المستقبلية المتوقعة لتعاطي إيران مع الأزمة: إعلان روحاني إعادة النظر في الميزانية ورفع أسعار الوقود وإعادة المساعدات المالية للفقراء، والبحث عن حلول للبطالة وربما إقالات “.

وتابع ” السلمي ” : ” ٢ – أن يعلن خامنئي حل الحكومة وتعيين شخصية لتصريف الأعمال ” ، مضيفَا السيانريو الثالث، وهو أن يتجه النظام للحل الأمني.