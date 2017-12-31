ضبط 3 مواطنين امتهنوا الاستيلاء على أموال العمالة الوافدة بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن الشرطة نجحت في ضبط 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، امتهنوا الاستيلاء على أموال العمالة الوافدة بالمحلات والمحطات.

وقال ” السحيباني ” ، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاتٍ عن تعرض عددٍ من المحال التجارية ومحطات الوقود في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة للسلب من قِبَل أشخاص مجهولين استهدفوا العمالة الوافدة واستولوا على ما يحملونه من مبالغ مالية.

وأكد متحدث شرطة القصيم، أن الحملة الأمنية أسفر عن القبض عن هؤلاء الثلاثاء، و جرى إيداعهم التوقيف وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.