جماهير النصر تختار الجبرين كأفضل لاعب بمباراة الأهلي
أجرى نادي النصر استفتاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أفضل لاعب في مباراة النصر والأهلي الماضية.
واختارت جماهير النصر اللاعب عبدالعزيز الجبرين كأفضل لاعب بالمباراة، وقد شارك أكثر من 85 ألف مشجع بالاستفتاء.
يذكر أن الجبرين قد سجل الهدف الأول في مباراة النصر والأهلي، الجمعة الماضية.
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
صراحه أنا اللي موتني ضحك عنوان في منتديات النصر يقوم بحساب كيف سيحصل الفقر على الدوري ههههههههههههههههههههههههههه
يا أخي هالنادي عجيب وجماهيره أعجب
إذا فازوا في مباراة قاموا يخططون للحصول على آسيا بالله عليكم واحد يقول لهم أنهم لا يملكون الرخصة الآسيوية 🙂
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
افشل فريق النصر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه