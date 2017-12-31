جماهير النصر تختار الجبرين كأفضل لاعب بمباراة الأهلي

نواف السالم(صدى):

أجرى نادي النصر استفتاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أفضل لاعب في مباراة النصر والأهلي الماضية.

واختارت جماهير النصر اللاعب عبدالعزيز الجبرين كأفضل لاعب بالمباراة، وقد شارك أكثر من 85 ألف مشجع بالاستفتاء.

يذكر أن الجبرين قد سجل الهدف الأول في مباراة النصر والأهلي، الجمعة الماضية.