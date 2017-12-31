عمل الجوف يرصد 16 مخالفة لقرار التوطين

علي العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني, حملة تفتيشية لمتابعة قرار التوطين شملت قطاع بيع الذهب والمجوهرات وتأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها بالمنطقة.

وأوضح مدير قسم التفتيش بالجوف عبد المجيد العنزي أن فرق التفتيش استهدفت المنشآت والمستودعات الكبرى الشاملة لقرار التوطين بقصر العمل في بيع الذهب والمجوهرات والمستلزمات النسائية على السعوديين والسعوديات مما يتيح فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

وأضاف أن الجولات التي شملت زيارة 48 منشأة، قامت بضبط 16 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت مخالفة لنظام التوطين، مؤكداً أن تم توطين قطاع بيع الذهب والمجوهرات بمدينة سكاكا بنسبة 100%، لافتاً إلى أن فرع الوزارة مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات نظام العمل لهذا القطاع، وأن الجولات مستمرة لمتابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.