في اجتماع مغلق.. ” الحوثي ” يطلب مقاتلين من القبائل اليمنية

فهمي محمد(صدى):

في ظل تزايد أعداد قتلي مليشيا الحوثي الإيرانية، اتجه عبد الملك الحوثي، إلى استخدام أسلوب التهديد والوعيد للقبائل؛ من أجل إمداده بالمقاتلين لدعم صفوفه المنهارة.

وأكد مصدر يمني إن ” الحوثي ” اجتمع بمشايخ سنحان، و قبائل مجاورة ، في اجتماع مغلق، وطالبهم بإمداده بالمقاتلين، مهددهم بالعقاب في حالة الرفض، قائلًا: ” سنختبر ولاءكم في الجبهات، وإن لم تفعلوا فلا تلوموا إلا أنفسكم “.

وحذر الحوثي من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بمشايخ القبائل في حالة عدم مد الجماعة بالمال والمقاتلين اللازمين له.