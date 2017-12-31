هروب 4 مطلوبين من مخيم عين الحلاوة بجنوب لبنان

القدس المحتلة(صدى):

أكد نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، أنه تبلغ من قيادات إسلامية في مخيم عين الحلاوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان هروب أربعة من أخطر المطلوبين المنتمين لجماعة أحمد الأسير.

وقال المقدح أن تبلّغ من القيادات في المخيم، أن الأشخاص الأربعة باتوا خارج المخيم بالفعل، وأشار إلى جهود القوات الفلسطينية في اقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية، إلا أنهم فوجئوا بخبر هروبهم.

وأوضح مصدر أمني ، أنهم كانوا يقيمون داخل حي حطين في المخيم، وقد اختفى أثرهم فجأة في الساعات الماضية، وهو ما رجّح فرضية خروجهم معاً من المخيم، والانتقال إلى سوريا عبر سلوك معابر غير شرعية على حدود لبنان الشرقية.

وأكد أن الفارين غادروا المخيم مستخدمين بطاقات لجوء فلسطينية بأسماء وهمية، وتولى نقلهم إلى سوريا أحد السماسرة القريب من جهة حزبية لبنانية نافذة، حيث دخلوا إلى سوريا بواسطة جوازات سفر سورية صحيحة.