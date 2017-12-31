اتهامات جديدة لأحد موقوفي فندق الريتز كالرتون

حمود العنزي(صدى):

وقع عدد من المواطنين ضحية لاحد رجال الأعمال الموقوفين في فندق الريتز كالرتون على ذمة قضايا الفساد.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شراء عدد من العملاء عقارات من شركة أحد رجال الأعمال، بمجمع درة الرياض السكني دون إفراغ وذلك قبل ١٠ أعوام، على وعد إفراغها.

ولكن ذلك لم يحدث، إضافة لاختلاف رقم الصك المسجل في عقود البيع عن المسجل في كتابة العدل، إلى جانب أن وزير العدل أمر بإيقاف رقم الصك ومازالت تتم عمليات البيع بموجبه.

كما قامت إدارة شركة بمخالفات أخرى تتمثل في إنشاء مجمع سكني مغلق والاستيلاء على جزء من إحدى الحدائق العامة بمخالفة شروط العقد، بالإضافة لإقامة المهرجانات داخل المجمع السكني دون إذن الملاك.