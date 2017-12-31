بعد انهيار صفوفهم.. الحوثي يلجأ لخطف الأطفال من المدارس وتجنيدهم

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر، اليوم الأحد، عن قيام مليشيا الحوثي الإيرانية باختطاف الأطفال من المدارس؛ لاستغلالهم في أعمال القتل في صعدة.

وقال المصدر، إن الحوثي اتجه لتجنيد الأطفال في أعقاب الانهيارات التي أصابت جماعة إثر الضربات المتلاحقة للجيش اليمني والتحالف العربي، في منطقتي شبوة والبيضاء.

وأضاف أن أهالي صعدة يرون أطفالهم يختطفون أمام أعينهم، ولا يجدون ما يفعلونه، قائلًا: ” لا نستطيع إبلاغ أيه جهة أو منظمة دولية “.

وفي سياق أخر أكد المصدر على تزايد أعداد قتلى جماعة الحوثي الإرهابية، قائلًا إنهم يشيعون يوميًا ما لا يقل عن 50 جثة، تنتمي أغلبها للأطفال الذين تم تجنيدهم بشكل إجباري.