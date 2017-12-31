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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

إحباط 3 محاولات تهريب للحبوب المخدرة والحشيش بجازان

إحباط 3 محاولات تهريب للحبوب المخدرة والحشيش بجازان
تركي السالم(صدى):

نجحت دوريات الأمن في جازان، اليوم الأحد، في القبض على 3 أشخاص، في 3 عمليات منفصلة؛ لقيامهم بتهريب كميات كبيرة من الحشيش، والحبوب المخدرة.

وحاول المتهم الأول تهريب كمية من القات المحظور، وتم القبض عليه أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمني، بينما قام الثاني بمحاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر،عثر عليها مخفية أسفل مراتب المركبة التي كان يقودها في جيزان، وكان صاحب العملية الثالثة شاب عشريني، كان يحمل كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة.


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