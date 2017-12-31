مجلس شباب مكة يوافق على استراتيجية تمكين الشباب

نايف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة برئاسة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة ، الموافقة على استراتيجية المجلس التي تهدف إلى بناء منظومة تحقق تطلعات الوطن وتهدف لجعل الشباب شركاء في التنمية كما وافق المجلس على عقد ورشة عمل لتحديد البرامج وأليات التنفيذ.

وتهدف استراتيجية المجلس إلى تفعيل المرتكزات الاستراتيجية للمنطقة والارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف ” القوي الأمين ” ليتحقق على يديه نهضة شباب المنطقة معتمدة على أربعة مرتكزات تتمثل في قدسية المكان، والارتقاء بالإنسان، والبناء المستدام، ومواكبة التوجهات ،وسيتم البدء في حملات توعوية وإنشاء الحاضنات المتخصصة وتنفيذ برامج وفعاليات .

وعرض المجلس كيفية النهوض بالشباب وتحقيق مستقبل أفضل لهم وقرروا إيجاد الفرص الإيجابية لاندماج الشباب في عملية التنمية وتطوير مهاراتهم وسلوكياتهم ليبلغوا وصف القوي الأمين.

ويهدف المجلس لتطوير منصة تكون مرجع لجميع الجهات التي تخدم الشباب لتحقيق التنسيق والتواصل بين فئات الشباب والمشاركة لوضع حلول لقضايا المجتمع .