شرطة الرياض تطيح بمجموعة من المخالفين والسارقين بحملاتها الميدانية

حمود العنزي(صدى):

ألقت أجهزة الأمن بشرطة منطقة الرياض، القبض على قاتل مطلوب أمنيا، خلال حملاتها لتحقيق أهداف ” وطن بلا مخالف “.

كما تم ضبط مجموعة من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والكشف عن موقعين لتصنيع الخمور وسط العاصمة، فضلا عن القبض على ثلاثة مواطنين بتهمة سرقة المنازل؛ وبحوزتهم حبوب مخدرة وخمور وعيار ناري.

وتم القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث امتهنوا سلب العمالة وسرقة المنازل وضبط بحوزتهم عيار ناري وخزنة مكسورة وحبوب يشتبه أنها من مادة (الكبتاجون) المخدر وقطعة يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدرة وخمور محلية الصنع وعثر على محفظة لوافد تم سلبه في حادثة سابقة.