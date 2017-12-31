فتح باب القبول لعدد من برامج الماجستير بجامعة الأميرة نورة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بعمادة الدراسات العليا , فتح باب القبول في برامج ماجستير علوم التمريض, وعلوم الحاسب والمعلومات, وعلوم الإدارة والأعمال بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن، بالإضافة إلى البرامج المحلية في برنامجي الدراسات الإسلامية واللغة العربية, وذلك بدءاً من اليوم ولمدة شهر .

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة مشاعل بنت محمد المفيريج أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة الدراسات العليا قامت بخوض تجربة متميزة وفريدة على مستوى المنطقة بتقديم برامج دراسات عليا بشراكات خارجية تلبي مخرجاتها ومتطلبات المجتمع وتحافظ على قيمه، مبينة أن الجامعة تمكنت من عقد اتفاقية مع جامعة مدينة دبلن بإيرلندا DCU لتقديم برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأعمال وذلك عام 2015/2016م وقد حصل هذا البرنامج على الاعتماد الأكاديمي AACSB من (هيئة تطوير كليات إدارة الأعمال) ونظراً لنجاح التجربة ارتأت الجامعة استقطاب برامج ماجستير العلوم في التمريض تخصص( ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة) وماجستير العلوم في علوم الحوسبة إضافة إلى إدارة الأعمال.

ونوهت المفيريج إلى أن مثل هذه البرامج العالمية يحقق متطلبات المجتمع من توفير برامج متميزة تغني عن الابتعاث لمن لا تمكنها ظروفها من السفر للخارج, مشيرة إلى أن نجاح هذه التجربة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أحدث نقلة نوعية في تقديم برامج الدراسات العليا داعمة بها استراتيجية الجامعة باكتساب المعرفة وتطبيقها من خلال التواصل الدولي وإدراج تلك المعرفة في المناهج الدراسية وذلك للارتقاء بمستوى الجامعة والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية.