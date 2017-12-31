نجاح استئصال ورم لطفلة في الأحساء

عادل الحربي(صدى):

أثمر التعاون بين قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بالهفوف وقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الجبر بمحافظة الإحساء في نجاح علاج طفلة – 11 عاماً – من ورم حميد نادرة بالفم حيث كانت الطفلة تشتكي من أعراض التهابات الجيوب الأنفية، وبالتشخيص عن طريق الأشعة المقطعية وعينة من الأنسجة، تم اكتشاف ورم ليفي أرومي مينائي.

وتمكن الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد من استئصال الورم بالجهة اليمنى من الفك العلوي والجيب الفكي الأيمن الذي يصل حجمه لسبعة سنتيمترات، وتبين أثناء العملية أنه قد أدى إلى تآكل جدار الجيب العظمي وتآكل جذور الضواحك والأضراس العلوية اليمنى والعظم السنخي ووصوله إلى قاع العين اليمنى.

وتمت العملية بنجاح وفِي وقت قياسي، كما أعطيت الطفلة بعد خروجها خطه علاج لمتابعة حالتها بالعيادات الخارجية لدى جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بالهفوف وعيادة الأنف والإذن والحنجرة بمستشفى الجبر.

من جانب آخر أطلقت وزارة الصحة مؤخراً تطبيق ” صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف) بعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة مناطق المملكة بإذن الله.

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 9 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.