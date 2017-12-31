كلية المجتمع بالدمام تمدد فترة القبول إلى نهاية الأسبوع الجاري

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم, تمديد فترة القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية للفصل الدراسي الثاني إلى نهاية دوام الخميس القادم 17 ربيع الآخر الجاري .

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة, أن نتائج القبول ستعلن لاحقاً في الموقع الإلكتروني للكليةهنا إضافة إلى إرسال نتيجة القبول عبر رسالة نصية إلى رقم جوال الطالب المسجل في طلب الالتحاق, مشيراً الى أن البرامج الأكاديمية في الكلية تشمل المحاسبة, الحاسب وتقنية المعلومات، التسويق، إدارة سلسلة الإمداد، تقنية السلامة، إدارة الموارد البشرية .

وأفاد أن التسجيل في الكلية يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية و أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية, وألا يكون الطالب قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, مبيناً أن القبول النهائي يستلزم إرسال الشهادات و الوثائق الأصلية والصور الشخصية الخاصة بالطالب المقبول إلى الكلية عن طريق البريد السعودي الممتاز .