” الضمان الصحي ” يعاقب ١٥ شركة تأمين خلال ٢٠١٧

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحى التعاوني معاقبة ١٥ شركة تأمين صحي خلال عام ٢٠١٧؛ لمخالفات وتجاوزات في إصدار الوثائق وأحكام اللائحة التنفيذية.

وتمثلت العقوبات في إيقاف شركتين من شركات التأمين الصحي عن إصدار الوثائق حتى تصحح أوضاعها، وتغريم لجنة مخالفات أحكام النظام ٥ شركات أخرى، إضافة لإتخاذ بعض الإجراءات التقنية تجاه ٨ شركات.

وتهدف هذه الإجراءات؛ لحفظ حقوق المؤمن لهم، وضبط الإشراف، الرقابة على سوق التأمين الصحي، التأكد من الالتزام بالعمل، والحد من التجاوزات التقنية من قبل بعض شركات التأمين الصحي.