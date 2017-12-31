إيران تواصل القمع.. إغلاق موقع ” أمد نيوز ” للتعتيم على الاحتجاجات

طهران(صدى):

أغلقت إيران، صفحة موقع ” أمدنيوز ” ؛ على خلفية تقديم وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد شكوى ضد الصفحة، بعد دورها الفعال خلال احتجاجات الأيام الماضية.

ووجه وزير الاتصالات الاتهام للموقع بأنه يُحرض الشعب على التظاهر ضد النظام، حيث يعد الموقع منصة سياسية وتهتم بحقوق الإنسان في إيران، مما دفع ” تليغرام ” إلى إغلاق الصفحة.

يُذكر أن الموقع أنشأ في الحال صفحة بديلة بعد إغلاق الأخرى، وبلغ متابعيها 560 ألف ناشط إيراني، مع استمراره في دوره من أجل إبراز حقيقة ما يدور في الشارع الإيراني.