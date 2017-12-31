كوارث طبيعية مدمرة كبدت العالم خسائر في 2017

عادل الحربي(صدى):

ازدادت الكوارث الطبيعية المدمرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ليشهد عام 2017 أكبر قدر من الكوارث، مثل الفيضانات والحرائق والزلازل، التي أصابت لملايين في جميع أنحاء العالم.

ورصدت شركة سيجما للأبحاث إجمالي الخسائر الاقتصادية، المتسببة في الكوارث الطبيعية هذا العام بقيمة 306 مليارا دولار، لتصبح أغلى ثالث خسائر في قطاع التأمين.

ووفقًا، لـ ” سي إن بي سي ” ، أبرز الكوارث الطبيعية المدمرة التي وقعت بعام 2017 هي :

فيضانات الصين، والتي تضررإثرها، أكثر من 14 مليون شخص من الفيضانات العارمة التي ضربت الصين في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، جنوبيّ ووسط الصين.

الفيضانات والانهيارات الأرضية في سيراليون، والتي تسببت الأمطار الغزيرة في فريتاون عاصمة سيراليون في انهيارات أرضية وفيضانات أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتشرد الآلاف.

إعصار هارفي،أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة منذ إعصار ويلما عام 2005، وأقوى إعصار يضرب جنوب شرق تكساس منذ عام 1961، وقد تجاوز معدل هطول الأمطار في مدينة هيوستن 63 سنتيمترًا، كما غمرت المياه مدينة نيديرلاند بولاية تكساس بأكثر من 152 سنتيمترًا.

فيضانات الهند، تضرر أكثر من 22 مليون شخص من الفيضانات التي ضربت الهند في شهر أغسطس/آب، والتي تعد أسوأ فيضانات تضرب جنوب آسيا منذ عقود.

إعصار إيرما، هو إعصار استوائي قوي ضرب الولايات المتحدة، ويعد الأقوى منذ إعصار كاترينا عام 2005، وقد تسبب في سقوط عشرت القتلى في فلوريدا، وقبل أن يصل الإعصار إلى فلوريدا، كان قد مر بالجزر المحيطة بها بورتوريكو وكوبا وأحدث دمارًا بها.

زلزالا المكسيك ، حيث ضرب المسكيك زلزالان رئيسيان في سبتمبر، وقع الأول يوم 7 سبتمبر في ولاية تشياباس بقوة 8.2 درجة، وتسبب في مقتل 98 شخصًا، وتضرر منه أكثر من 1.5 مليون شخص.

بينما ضرب الثاني وسط المكسيك داخل مكسيكو سيتى وحولها يوم 19 سبتمبر، وكان بقوة 7.1 ريختر، وأسفر عن مصرع 370 شخصًا، وانهيار أكثر من 40 مبنى، وقد وقع في الذكرى الـ 32 للزلزال المدمر الذي ضرب مكسيكو سيتي عام 1985.

الرياح الموسمية، حيث اجتاحت أسوأ رياح موسمية منذ 10 سنوات جنوب آسيا في سبتمبر الماضي، مما تسبب في تضرر أكثر من40 مليون شخص في جميع أنحاء جنوب آسيا، بما في ذلك بنجلاديش والهند ونيبال.

إعصار ماريا، بعد أسابيع من إعصار إيرما ضرب إعصار ماريا جزيرة بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية وأماكن أخرى، وأدت العاصفة إلى تدمير شبكة الكهرباء في بورتوريكو، ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء حتى الآن.

حرائق شمال كاليفورنيا اجتاحت حرائق مدمرة آلاف الأفدنة في شمال كاليفورنيا في أكتوبر الماضي، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، وتدمير أكثر من 1500 مبنى تجاري وسكني.

إعصار دامري أدى إعصار دامري الذي ضرب فيتنام في نوفمبر إلى مقتل عشرات الأشخاص، وتسبب في خسائر تتجاوز المليار دولار.



زلزال إيران، حيث ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مدينة ساربول زهاب في محافظة كرمنشاه الإيرانية بالقرب من الحدود العراقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص.

بركان جزيرة بالي، تسبب اندلاع بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية في إجلاء آلاف السكان وغلق المطارات، وحدث آخر اندلاع للبركان عام 1963.

حريق توماس يُصنف هذا الحريق الهائل باعتباره أكبر الحرائق التي وقعت في كاليفورنيا على الإطلاق، حيث امتد على نحو أكثر من 280 ألف فدان، وهو ما يقترب من حجم مدينة نيويورك.