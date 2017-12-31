” التنمية الزراعية ” يعلن استعداده منح قروض لصغار مزارعي البن

علي القحطاني(صدى):

أعلن صندوق التنمية الزراعية، استعداده لمنح قروض لصغار مزارعي البن في عسير وجازان والباحة؛ لإعاة استصلاح آلاف المدرجات الزراعية، مشيراً إلى أن الأمر السامي أمر بإيقافها فيما مضى؛ بسبب جفاف الدرع العربي.

وأوضح أنه سيتم الرفع بطلب إعادة القروض العادية للمنتجات التي تتمتع بميز نسبية في المنطقة، بعد الانتهاء من مشروع الميز النسبية لكل منطقة، والمتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من عام ٢٠١٨.

وأكد أنه يقبل الوثائق المؤقتة للإقراض حسب شروط معينة؛ تسهيلاً على المزارعين؛ نظراً لصعوبة الحصول على صكوك شرعية في بعض تلك المناطق.