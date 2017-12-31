السديس: المملكة تتعرض لأجندات خطيرة يجب أن نحذر منها

نايف السالم(صدى):

صرَح الدكتور عبدالرحمن السديسِ، رئيس شؤون الحرمين الشريفين، بأن هناك شائعات مغرضة وافتراءات كاذبة يتم نشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضد المملكة، ومؤسساتها والأعمال والجهود التي تتم بها.

وأكدا ” السديس ” أن هناك استهدافاً للملكة في إيمانها وعقيدتها وتطورها، عن طريق أجندرات خطيرة، موضحاً أنه يجب أن نكون على وعي ونحذر من كل الشائعات، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد.

وأشار إلى ضرورة التعاون بجميع التقنيات من شبكات تواصل اجتماعي وتقنية بميثاق شرف إعلامي، وإبراز الإيجابيات والإنجازات والجهود والابتعاد عن الشائعات المغرضة التي تخدم أعداء الدين والوطن.