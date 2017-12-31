دوري المحترفين: الفيصلي يواجه الهلال في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة غدا

ماجد محمد(صدى):

يلتقي فريق الفيصلي بنظيره الهلال غداً على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة ، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ويأمل فريق الفيصلي ” رابع الترتيب بـ 25 نقطة ” الفوز لتعويض تعادله أمام الاتحاد 3 – 3 في الجولة الماضية والصعود للمركز الثالث ، في حين يحتل الهلال صدارة الدوري بـ 33 نقطة من 14 مباراة ساعياً لكسب النقاط الثلاث وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه على الصدارة فريق الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 31 نقطة .