” وزارة العمل ” تنصف ستيني بعد مماطلة فرع الوزارة بمكة معه وتتوعد المقصرين

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن هناك ثلاث جهات تقوم بمتابعة طلب المواطنين المتقدمين بطلب مساعدة عن طريق مراكز التنمية الاجتماعية، أو عن طريق فرع الوزارة، أو عن طريق الوزارة، أو غيرها من الجهات.

وقال ” أباالخيل “، إن الجهات هي: فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز التنمية الاجتماعية، وإدارة علاقات الجمعيات والمؤسسات والمراكز، مشيراً إلى أنها تتابع الطلب لحين استلام المواطن للمساعدة من الجمعية الأهلية.

وأضاف أنه إذا تعثر حصول المواطن على مساعدة من قبل إحدى الجمعيات الأهلية؛ بسبب عدم وجود مبالغ كافية، أو لسبب آخر، فإن هذه الجهات الثلاث المذكورة تقوم بإحالة موضوع طلب المساعدة لجمعية أهلية أخرى، تكون إمكاناتها تسمح بمساعدة المواطن.

جاء ذلك في رده على أحد المواطنين الذي شكى من تقصير ” عمال مكة ” في مساعدته بسداد إيجار السكن، موضحاً أن في حال ثبوت تقصير الجمعية عن تقديم المساعدة للمواطن، يوجد عدد من الإجراءات التي تتخذ في حق الجمعية الأهلية المقصرة أو المخالفة، منها توجيه الإنذار لها، وتقديم مساعدة فورية للمواطن، وإيقاف المساعدة المالية السنوية من قبل الوزارة، وكذلك حل مجلس إدارة الجمعية في حال تكرار المخالفة، أو عدم تحقيق أهدافها، وغيرها من الإجراءات النظامية.