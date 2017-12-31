لص يسرق 53 هاتفا في حفل موسيقي باستخدام مايوه

لندن(صدى):

تمكن شاب روماني يٌدعى ” ألين مارين 22 عاماً ” من سرقة 53 هاتفا ذكيا ، من ضيوف حفل موسيقي بمدينة برمنجهام البريطانية ، دون ملاحظتهم باستخدام مايوه.

حيث تمكن مارين من إخفاء الهواتف المسروقة في مايوه ولسوء حظه تواجدت الشرطة سرا بين الحضور كجزء من خطة لها لكشف اللصوص، واعتقلت المتهم بعد فترة وجيزة من مغادرة الحفل، واستعادت الهواتف من موقف سيارات قريب.

وقالت الشرطة في تصريحات إعلامية ، إن أغلب الهواتف تم سرقتها من الجيوب الأمامية، حيث يعتقد الأشخاص إنها آمنة لوضع أغراضهم الثمينة، لكن بسبب الصراخ وحالة الصخب في الحفل لم يدركوا أنهم كانوا مستهدفين، وأضافت أن فتحة بالمايوه النسائي سمحت للص بحمل عشرات الهواتف حول جسد.