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الهلال يختتم عام 2017 بصدارة دوري المحترفين

الهلال يختتم عام 2017 بصدارة دوري المحترفين
طلال الغامدي(صدى):

يقترب نادي الهلال من الاحتفاظ بالصدارة في الجولة الـ 16 من دوري المحترفين ، حيث بلغ رصيده 33 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

وقدم الأهلي هدية من ذهب للزعيم بخسارة مباراته أمام النصر الجمعة الماضية، كما فاز الهلال على أحد بأربعة أهداف في مباراة الخميس الماضي.

ويتبقى للهلال مباراتان مؤجلتان أمام الفيصلي والاتفاق، وتقام غدًا أولهما ضد الفيصلي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة

مانفع بطل الشتاء ولا بطل البيعه أخذ بطل ختام ٢٠١٧ ههههههههههههههه

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