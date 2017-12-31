خارجية ألمانيا تحذر المجتمع الدولي من التقاعس في أزمة كوريا الشمالية

برلين(صدى):

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، إن الولايات المتحدة، وروسيا فقط قادرين على وقف انتشار الأسلحة النووية بدعم من الصين.

وشدد على أهمية عدم تقاعس المجتمع الدولي، في مواجهة تصرفات كوريا الشمالية فيما يتعلق بالنووي، محذرًا من مخاطر هذا التقاعس، قائلًا: ” لحل العسكري سيكلف عدداً لا يمكن تصوره من الأرواح البشرية “.

وأشار إلى أنه في حالة حصول كوريا الشمالية على أسلحة نووية مجددًا ، هناك دول ستحذو حذوهم، مما سيشكل خطرًا مروعًا.