جريمة شهر رمضان.. الجزائية تبدأ محاكمة توأم حي الحمراء ” قاتلي والدتهما “

حمود العنزي(صدى):

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة، ملف قضية الأخوين المتهمين بقتل والدتهما، وإصابة الأب والشقيق الآخر بالرياض في حي الحمراء، لتبدأ عقد جلسات النظر في الدعوى الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت مضى، تفاصيل الجريمة المروعة التي أقدم من خلالها الجانيان على قتل والدتهما وإصابة والدهما وشقيقهما الأصغر في منزل الأسرة بحي الحمراء بالرياض قبل أن تنجح أجهزة الأمن في القبض عليهما.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر رمضان 1437، بعدما أقدم الجانيان فجر الجمعة على استدراج والدتهما البالغة من العمر 67 عاماً إلى غرفة المخزن ووجّها لها طعنات غادرة عدة أدّت إلى مقتلها، ليتوجّها بعدها إلى والدهما البالغ من العمر 73 عاماً ومباغتته بطعنات عدة.

ثم اللحاق بشقيقهما 22 عاماً وطعنه طعنات عدة مستخدمَيْن في تنفيذ جريمتهما ساطوراً وسكاكين حادةً جلبوها من خارج المنزل وضُبطت بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل حيث قاما بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب عليها.

ونجحت الجهات الأمنية في حينه من القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج، حيث تمّت إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة بعد اكتمال ملفات التحقيق والإجراءات كافة.