جريمة شهر رمضان.. الجزائية تبدأ محاكمة توأم حي الحمراء ” قاتلي والدتهما “
تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة، ملف قضية الأخوين المتهمين بقتل والدتهما، وإصابة الأب والشقيق الآخر بالرياض في حي الحمراء، لتبدأ عقد جلسات النظر في الدعوى الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت مضى، تفاصيل الجريمة المروعة التي أقدم من خلالها الجانيان على قتل والدتهما وإصابة والدهما وشقيقهما الأصغر في منزل الأسرة بحي الحمراء بالرياض قبل أن تنجح أجهزة الأمن في القبض عليهما.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر رمضان 1437، بعدما أقدم الجانيان فجر الجمعة على استدراج والدتهما البالغة من العمر 67 عاماً إلى غرفة المخزن ووجّها لها طعنات غادرة عدة أدّت إلى مقتلها، ليتوجّها بعدها إلى والدهما البالغ من العمر 73 عاماً ومباغتته بطعنات عدة.
ثم اللحاق بشقيقهما 22 عاماً وطعنه طعنات عدة مستخدمَيْن في تنفيذ جريمتهما ساطوراً وسكاكين حادةً جلبوها من خارج المنزل وضُبطت بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل حيث قاما بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب عليها.
ونجحت الجهات الأمنية في حينه من القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج، حيث تمّت إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة بعد اكتمال ملفات التحقيق والإجراءات كافة.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 36 دقيقة
صلبوهم في العمدان في عز الصيف
خلو الغربان تنهش من لحمهم
صلبوهم في مكان عام احياء
خلو الشمس تحرقهم حرق
لا رحمهم الله فكر داعشي تكفيري خبيث
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24725 ] نشر منذ 30 دقيقة
تعالوا نفكك شفرة الأب نحو أبنائه .. هل يعرفها الأبناء؟ صور حقيقية عن الأب :
1 – عندما يوبخك ابوك فهو لا يكرهك.
2 – عندما يضغط عليك فهو يتمنى لك الأحسن.
3 – عندما تراه صامتا فهو يفكر في مستقبلك.
4 – عندما يقتصد عليك فاعلم أنه يحرم نفسه.
5 – عندما تراه يتنهد فاعلم أنك أنت السبب.
6 – عندما يضحك فاعلم انك انت من أسعدته.
7 – عندما تراه قاسيا فاعلم أنك لا تتبع نصيحته.
8 – عندما يغلق باب غرفته فاعلم أنه يبكي.
9 – عندما ترفع صوتك عليه فاعلم أنك تقتله نعم تقتله.
10 – عندما ترى نفسك ضائعا و تائها فاعلم أنه غاضبا عليك.
11 – عندما تراه ممددا على الفراش لا يتكلم ولا يتحرك فاعلم بأنك فقدت سندا عظيما وكسبت فراغ لا تملأه الذكرى .. ومعها يكون قد فاتك زمن البر به.