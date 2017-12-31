القيادة تهنئ رئيس هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوفينيل مويز رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية هايتي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوفينيل مويز رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية هايتي الصديق المزيد من الرقي والازدهار.