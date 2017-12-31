لاعبو دوري المحترفين بمباراة الأهلي المصري وأتليتكو مدريد لدعم السلام

نواف السالم(صدى):

شارك عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين في مباراة الأهلي المصري وأتليتكو مدريد، أمس السبت، بمحافظة الإسكندرية على الأراضي المصرية.

وأقيمت المباراة بهدف رفع شعار السلام ضد الإرهاب، على ملعب برج العرب ، حيث ضمت المباراة بعض لاعبي الدوري السعودي واللاعبين العرب ضمن صفوف النادي الأهلي.

وقد شاركك في المباراة كلا من حسام غالي وحسن الراهب لاعبي النصر، محمود كهربا وفهد المولد لاعبي الاتحاد، بالإضافة إلى محمد الشلهوب لاعب الهلال .

كما انضم إسماعيل عبداللطيف لاعب نادي المحرق البحريني، وتعذر على اللاعب الإماراتي ” عموري ” من المشاركة في المباراة لتواجده بصفوف المنتخب الإماراتي ببطولة كأس الخليج 23.