إصابة 12 شخصا إثر تفجير بشمال أفغانستان

كابول(صدى):

أُصيب 12 شخصًا على الأقل إثر تفجير بمدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان، وفقًا لما أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية ” خامه برس ” عن مسؤولين محليين قولهم، إن الحادث وقع ليل السبت بالتوقيت المحلي بعدما انفجرت سيارة مفخخة في أحد المناطق المزدحمة بالمدينة.

من جانبه، أكد قائد شرطة الولاية عبد الرازق قادري، وقوع الهجوم باستخدام سيارة مفخخة، قائلا إن 10 أشخاص أصيبوا إثر الهجوم، من بينهم منفذه، لكن مصادر طبية قالت إن 12 شخصا أصيبوا، بعضهم في حالة حرجة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.