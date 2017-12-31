بالصور.. وصول ” العنزي ” إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض

حمود العنزي(صدى):

استقبل مستشفى قوى الأمن بالرياض، العريف مشعل العنزي، أحد رجال الدفاع المدني، بعد عمل بطولي، فجر اليوم الأحد.

وكان ” العنزي ” قد أنقذ طفلا من الاختناق بحريق منزلي، ليتعرض هو للاختناق بدلا منه.

ووجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بنقل العنزي بالطائرة من مدينة حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض.