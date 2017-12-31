العملات الرقمية تثبت وجودها بـ1400 عملة خلال 2017

علي القحطاني(صدى):

شهد عام 2017، العديد من الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وهبوط أسعار الدولار الأمريكي، وقد ظهرت عملات إلكترونية دخلت سوق المنافسة العالمية وبقوة.

وبلغ عدد العملات الرقمية الإلكترونية التي ظهرت 1400 عملة على الساحة الدولية، إلا أن 5 عملات فقط أبتت جدارتها في المنافسة على عرش سوق العملات العالمية بعد ارتفاعها إلى ما بين 650% و815284%.

كما شهدت القيمة السوقية لهذه العملات، ارتفاعاً من 17.735 مليار دولار في بداية العام الجاري، لتصل إلى 598.684 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مضيفة ما يقرب من 581 مليار دولار على مدار العام بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3274%.

وترصد ” صدى ” العملات الخمس على التريبت، في السطور التالية:

1-رابيل:

ارتفعت عملية ” رابيل ” في 2017، من مستوى 0.0065 دولار في بداية العام، لتسجل نحو 53 دولاراً في منتصف تعاملات شهر ديسمبر، رابحة نحو 52.9935 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 815284%.

وصعدت القيمة السوقية لها من 0.24 مليار دولار في بداية العام، لتسجل نحو 45.42 مليار دولار في تعاملات شهر ديسمبر الجاري مضيفة نحو 45.18 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 18825%.

2-إيثريوم:

وسجلت عملة ” إيثريوم ” 800 دولار في منتصف الشاهر الجاري بعدما كانت تسجل 8 دولارات فقط مطلع العام 2017، كما بلغت القيمة السوقية لها مستوى 73.76 مليار دولار منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة مع مستوى 0.7 مليار دولار في بداية العام.

3-لايتكوين:

ارتفعت ” لايتكوين ” من نحو 4 دولارات في بداية العام لتسجل نحو 372 دولاراً في منتصف تعاملات ديسمبر الجاري، رابحة نحو 368 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر نحو 9200%.

4-بيتكوين:

وهي العملة الأشهر في الشرق الأوسط، حيث نجحت في تحقيق أرقام ومكاسب قياسية، بعدما ارتفعت من مستوى 963 دولار في بداية تعاملات العام لتسجل 20 ألف دولار في تعاملات منتصف شهر ديسمبر الجاري، مضيفة نحو 19037 دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1976%.

كما بلغت القيمة السوقية لها من 15.49 مليار دولار في بداية العام إلى 334.8 مليار دولار في منتصف ديسمبر الجاري، رابحة نحو 319.31 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2061%.

5-بيتكوين كاش:

وشهدت هذه العملة، ارتفاعاً من مستوى 555 دولار عند بداية ظهورها في شهر يوليو الماضي، لتسجل نحو 4167 دولار في منتصف شهر ديسمبر الجاري، وسجلت القيمة السوقية للعملة مستوى قياسي عند 70.29 مليار دولار، بعد خمسة أشهر فقط من ظهورها في الأسواق.