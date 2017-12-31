بالفيديو.. عرض رجال للاستئجار خلال عيد الميلاد للسيدات الوحيدات
شهد مركز تجاري في هايكو بالصين ، توافد المئات من النساء اللاتي شعرن بالوحدة في نهاية الأسبوع الماضي ، في محاولة لاستئجار ستة رجال وسيمين بعد وضعهم في علب تشبه علب عرائس باربي، وإضافة إلى العرض المغري، سيقوم الصديق المستأجر بحمل حقائب السيدات ومساعدتهن في اختيار ملابسهن والتقاط الصور معهن دون اتصال جسدي ، خلال عطلة الأعياد مقابل يوان واحد في الساعة .
وكشف مدير المشروع أنه أراد تقديم خدمة جديدة للعملاء في موسم العطلات والأعياد، ومع تزايد أعداد النساء غير المتزوجات في البلاد، يلجأ الكثير منهن إلى استئجار شخص غريب من أجل التصدي لضغوط الأسرة للزواج، حيث وضعوا في الاعتبار أن العملاء قد يشعرون بالملل عند استئجار الخدمة لمدة يوم كامل في وقت واحد، مضيفا أن متوسط استئجار صديق يصل إلى 112 جنيها إسترلينيا في اليوم الواحد، وقد يرتفع إذا كان رجلا متعلما ووسيما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24756 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرصة الواحد يلبس قميص
ويكتب علية
♏️♎️♍️♌️♋️♑️♉️♈️♏️♍️♋️
الترجمة👇👇
للتقبيل😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40859 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الإسلام القويم ,,
برق[ عدد التعليقات: 11380 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدون اتصال جسدي ؟ 😤😤 ماينفع
اجل أصير عامل عندها 😤😤
اذا مافي اتصال وعلوم دقاقه مايصلح مطلقا
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 2 ساعتين
“سيقوم الصديق المستأجر بحمل حقائب السيدات ومساعدتهن في اختيار ملابسهن والتقاط الصور معهن دون اتصال جسدي ”
الصراحة باقي فيهم خير إلى الآن…!!
😅فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 1 ساعة
عليكم غضب الله 😩😩
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22685 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الحمد لله على سلامة العقل
لايكثر[ عدد التعليقات: 19223 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههه بلاوي
لايكثر[ عدد التعليقات: 19223 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههه بلاوي